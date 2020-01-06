Ege'nin kuzeyi ile Marmara'nın bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bölgedeki kuvvetli fırtına Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde aksamalara yol açıyor.

Geyikli'den Bozcaada'ya ve Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılamayan Çanakkale-Kilitbahir seferleri dışındaki deniz ulaşımı planlandığı gibi sürdürülüyor.

İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.

BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA