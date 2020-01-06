Meteorolojinin kırmızı kodla uyardığı Mersin'de, fırtına ve yağış etkili oldu. Erdemli açıklarında bir tekne dalgaların arasında güçlükle ilerledi. Kentte su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Tarsus'ta tarım işçileri için kurulan çadırlar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Fırtına Antalya'da etkili oldu. Aksu ilçesinde oluşan hortum, sera ve araçlara zarar verdi. Serik'te hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar seralarda hasara yol açtı. Yağış, su baskınlarına da sebep oldu. Şiddetli yağış etkisini sabah saatlerinde gösterdi ve dere taşması sonucu 40 konutluk site su altında kaldı.

Mahsur kalan işçiler, kendi yaptıkları sal ile suda ilerleyerek güvenli bölgeye çıktı.

Mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 aile, evlerinde mahsur kaldı.

Ekipler işçileri güvenli bir bölgeye nakletti.

Poyraz başta Çanakkale olmak üzere Marmara'da da etkili oldu. Fırtınanın saatteki hızı yer yer 110 kilometreyi buldu.

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcada'ya araba vapuru seferleri yapılamazken boğazın her 2 yakasına geçişlerde de aksamalar yaşandı. Kabatepe ve Güney Marmara feribot seferleri de iptal edildi.

Bozcaada açıklarında bir gemiden 6 konteyner denize düştü.

Metruk binadan kopan parçalar, bir aracın üzerine düştü.

Balıkesir Bandırma ve Erdek'te de feribot seferleri yapılamadı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan yola ağaç devrildi.

Kırklareli'de bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenler, yerlerinden çıkarak yola düştü.

Kaynak: TRT Haber