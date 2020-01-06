Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber