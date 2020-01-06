Türkiye
Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı06 Ocak 2020 Pazartesi 17:11 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:12
Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: kocaeli yağış sakarya yağış yalova yağış sağanak kuvvetli yağış