Moskova'da imzalar atıldı. İdlib'de ateşkes sağlandı. Teknik detaylar Rusya'dan gelen askeri heyetle masada müzakere ediliyor. Türk ve Rus heyetler görüşmelerin ikinci gününde Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Askeri heyetler, ortak devriyelerin sıklığı ve süresini ele aldı. 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyeye başlanacak M4 karayolunun kuzeyinde Türkiye güneyinde ise Rusya yer alacak. Türk gözlem noktalarının güvenliği ve terör örgütleriyle mücadele de masada.

Ateşkes ile birlikte Suriyeliler İdlib'e dönmeye başladı. Ankara bu gelişmeden memnun. Türkiye, daha çok Suriyelinin evlerine dönmesi için tüm yolların açılmasını talep ediyor.

Görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümünün tamamlandığını, görüşmelere yarın da devam edileceğini bildirdi.