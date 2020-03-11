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Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, sosyal medya hesaplarında, "koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu" yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.
Etiketler: koranavirüs salgın soruşturmaSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 18:11
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