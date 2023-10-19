Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda, 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli de gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" notunu düştü.
7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023
3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,
1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️
HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO