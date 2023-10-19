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Türkiye
TRT Haber 19.10.2023 08:29

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 368 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" notunu düştü.

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Ali Yerlikaya Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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