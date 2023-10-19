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Türkiye
TRT Haber 19.10.2023 06:37

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı

Meteoroloji, 4 kente sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu; Giresun için sarı kodlu uyarı yapıldı.

4 ilde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Sağanak Yağış Meteoroloji Trabzon Rize Artvin Giresun
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