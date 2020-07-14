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Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.
AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.
100'ün üzerinde araç selden hasar gördü
Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.
3 ev tamamen yıkıldı
Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.
Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.
Etiketler: rize sel rize çayeliSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 07:22
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