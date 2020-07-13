İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Soylu, şu anda 12 köye ulaşımda problem yaşadıklarını belirtti.

Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor. İnşallah o köylere (12 köy) ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.