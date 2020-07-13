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Bakan Soylu: Toplam 11 yaralımız ve 1 de kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Soylu, şu anda 12 köye ulaşımda problem yaşadıklarını belirtti.
Soylu, "Toplam 11 yaralı söz konusu 1 de kaybımız var. Bütün ekiplerimiz bölgede çalışma yapıyor. İnşallah o köylere (12 köy) ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 01:57
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