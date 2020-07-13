Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti. 1156 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1156 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav." ifadelerini kullandı.