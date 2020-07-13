"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel hükümet tarafından getirilen yeni kısıtlamlarla eğlence mekanları, güzellik ve spor salonları 7 gün boyunca kapalı olacak.

Bu kapsamda restoranlar günlük azami yüzde 60 doluluk kapasitesiyle, her masada en fazla 8 kişiye hizmet verecek ve akşam saat 18.00'den sonra sadece siparişle çalışacak.

Diğer yandan toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu olacak. Maske takmayı reddeden kişiler 5 bin Hong Kong doları (yaklaşık 4 bin 429 TL) para cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yeni kısıtlamaların 15 Temmuz’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Lam’dan salgınla mücadele çağrısı

Diğer yandan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, sıkı önlemlerin, salgının ay başından bu yana daha kötü bir hal alması nedeniyle alındığını açıkladı.

Söz konusu tedbirlerin ticari faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar, yaşlı bakımevleri ve restoranlar gibi çok sayıda alanı kapsadığını belirten Lam, ayrıca salgınla mücadelede tüm kentin birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Hong Kong’da gün içinde 52 vaka tespit edildiği, bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kentte toplam vaka sayısı bin 522’ye ulaşırken, bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybetti.