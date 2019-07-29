Türkiye
Rize'de tepki çeken darp olayının yeni görüntüleri çıktı
29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02 - Son Güncelleme 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17
Rize'de bir genç kız sokak ortasında saldırıya uğramış, bu şiddet olayı büyük tepki çekmişti. Sağlık ekiplerinin yaralı kıza müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Rize'de genç bir kız saldırıya uğramış, aldığı darbelerle baygınlık geçirmişti. Tepki çeken olayla ilgili görüntülere ulaşıldı.
Görüntülerde, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kız, sedyeye konularak ambulansa taşınıyor. Öncesinde de çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
Genç kıza saldıran şahıs 28 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
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