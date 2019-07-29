Türkiye

Rize'de tepki çeken darp olayının yeni görüntüleri çıktı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02 - Son Güncelleme 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:17

Rize'de bir genç kız sokak ortasında saldırıya uğramış, bu şiddet olayı büyük tepki çekmişti. Sağlık ekiplerinin yaralı kıza müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de genç bir kız saldırıya uğramış, aldığı darbelerle baygınlık geçirmişti. Tepki çeken olayla ilgili görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kız, sedyeye konularak ambulansa taşınıyor. Öncesinde de çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Rize'de genç kızı darbeden kişi tutuklandı Genç kıza saldıran şahıs 28 Temmuz'da tutuklanmıştı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: rize

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