Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.10.2023 18:32

Rize'de şiddetli yağış: Bazı noktalarda heyelan oldu

Meteoroloji'nin Rize için yaptığı turuncu uyarının ardından şiddetli yağış etkili oluyor. Bölgedeki derelerin debisi yükseldi, bazı köylerde toprak kaymaları meydana geldi.

Merkeze bağlı yüksek rakımlı köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi.  AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirildi.

Yağışlardan ötürü Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü.  2 araç da sele kapıldı.

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Rize Sağanak
Sıradaki Haber
Yüksek kar vaadiyle 27 kişiyi dolandıran kadına 81 yıl hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Nijerya'da Lassa ateşi 181 can aldı
18:28
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:23
Fransa'da tahtakurularına rastlanan ortaokul kapatıldı
18:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içinde yaptığı çalışmalar Türk halklarının geleceği için yatırımdır
17:53
Yüksek kar vaadiyle 27 kişiyi dolandıran kadına 81 yıl hapis cezası
17:46
Almanya'daki camilerde "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenleniyor
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ