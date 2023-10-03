Rize'de şiddetli yağış: Bazı noktalarda heyelan oldu

Merkeze bağlı yüksek rakımlı köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi. AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirildi.

Yağışlardan ötürü Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü. 2 araç da sele kapıldı.

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.