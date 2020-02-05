Kaya parçaları bir anda yola düştü, olası facia saniyelerle atlatıldı.

Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden. Beyaz bir otomobil Ardeşen ilçesi istikametinde ilerliyordu. Araç dik bir yamacın altından geçtiği sırada, bir anda yola kaya parçaları düştü. Neyse ki korkulan olmadı, olay kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı.

Kaya parçaları sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. İş makinelerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.