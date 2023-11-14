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Türkiye
DHA 14.11.2023 10:18

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Rize'de polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, kaçak sigara, alkol ve ruhsatsız silah ticari yaptığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram kıyılmış tütün, 36 bin 240 doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron, 46 şişe gümrük kaçağı içki, 1935 paket gümrük kaçağı sigara, 295 gümrük kaçağı puro, 939 paket elektronik sigara tütünü, 99 paket pipo tütünü, 53 paket gümrük kaçağı tütün ve 17 paket puro tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

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Rize Kaçakçılık
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