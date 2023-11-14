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Türkiye
AA 14.11.2023 10:07

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, doçka uçaksavar, 550 doçka uçaksavar mühimmatı, savunma tipi el bombası, 112 battaniye, 5 akü, 7 piknik tüpü, 4 mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 hilti ucu, fırın, mutfak ocağı, 6 güç kaynağı, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, mutfak malzemeleri, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi.

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