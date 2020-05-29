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Rize'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Kesimal idaresindeki kamyonet, Ayder Yaylası'nın 8. kilometresinde virajı alamayarak Fırtına Deresi'ne düştü.
Kesimal, Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerince dereden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kaçkar Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Etiketler: çamlıheşin rizeSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 15:17
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