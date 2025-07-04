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Türkiye
AA 04.07.2025 12:17

Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı

Rize ve Trabzon'un bazı yaylalarında temmuzda kar etkili oldu.

Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı

Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

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