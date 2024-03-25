Restoranlarda müşterilerin paralarını çalan hırsız tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikisi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, biri de Bayrampaşa'daki bir AVM'de bulunan restoranda müşterilerin yemek yedikleri sırada paralarının çalındığı ihbarına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, şüphelinin üç ayrı olayda müşterilerden toplam 5 bin 100 dolar, 600 avro ve 5 bin 650 lira çaldığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarından kimliğini belirledikleri yabancı uyruklu Stefan K'yi Fatih'te gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.