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Türkiye
AA 25.03.2024 09:25

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk

Üsküdar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk
[Fotograf: AA]

Altunizade durağının yakınında bir metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta beklemek zorunda kaldı.

Seferlerin yapılamaması dolayısıyla metrobüs güzergahındaki araç yoğunluğu Acıbadem durağına kadar uzandı.

Altunizade'de metrobüs arızası nedeniyle yoğunluk

Vatandaşlar yaşanan aksaklığa sosyal medyadan tepki gösterdi.

Durağa gelen bakım ekipleri metrobüsteki arızayı gidermek için aracı yoldan çekti.

İETT Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Araçlarımızın bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. İnisiyatifimiz dışında yaşanan durumlar nedeni ile seferlerimizde aksaklık yaşanabilmektedir. İlgili birim tarafından müdahale edildi. Seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

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