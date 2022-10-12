Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rampada kayan kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon, Deveci köyü yakınlarında rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Uçuruma doğru giden aracı durduramayan sürücü, atlamak isterken kamyonun altında kaldı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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