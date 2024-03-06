Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2024 11:48

Ramazan hilali önce Atlas Okyanusu'nda görülecek

Ramazanın başladığını bildiren hilal, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından da Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacak.

Ramazan hilali önce Atlas Okyanusu'nda görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü yaklaşık 29,5 günlük sürenin esas alındığını ve burada "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran Eren, ramazan ve şevval hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

"10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak"

2016'da düzenlenen Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan kararlarla hilalin görülebilirlik kriterlerinin belirlendiğini bildiren Eren, "Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. 10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak. Kongrede alınan kararlara göre, Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta ramazan ayına başlayacağız." bilgisini verdi.

Şevval hilali ilk önce Asya'nın doğusunda görülecek

Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün ramazana başlayacağını ümit ettiğini belirten Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi.

Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, "10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın herhangin bir yerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların namaz vakit taleplerini karşıladıklarını dile getiren Eren, "Dünyadaki yaklaşık 9 bin 500 yerleşim yerinin imsakiye bilgilerini web site ve mobil uygulamalarda hizmete sunuyoruz." dedi.

Eren, Avusturalya'da Amerika'ya kadar birçok ülkeye Başkanlığın hazırladığı takvimleri sunduklarını kaydetti.

ETİKETLER
Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Fedakar öğretmen soba yakıyor, sınıfı temizliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Halep'te kızı PKK tarafından kaçırılan baba evladının geri dönmesini bekliyor
12:24
Anket: Almanların çoğu eline silah alarak ülkeyi savunmaya hazır değil
12:26
Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
12:21
İsrail'in 152 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 717'ye çıktı
12:22
6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışları RADAR'da
12:19
İngiltere'de 5 özel kuvvetler askeri Suriye'de "savaş suçu" işlediği iddiasıyla gözaltına alındı
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
Gazze'deki BM okuluna sığınan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ