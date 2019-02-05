Kural ihlali, dalgınlık ya da diğer unsurlar yüzünden İstanbul trafiğinde her gün çok sayıda kaza yaşanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetim Şube Müdürlüğü İstanbul'da en çok kaza yaşanan 10 noktayı belirledi.

Detaylı bir rapor hazırlayan ekipler, çıkarmış oldukları raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesine sundu.

Hemen çalışmalara başlandı. Ölümcül kazaların yaşandığı o noktalarda öncelikle sinyalizasyon çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise görüş açısını genişleten kavşaklar yapıldı. Özellikle yola sarkan ve sürücülerin görüş açılarını engelleyen ağaçlar da budandı.

İstanbul polisi de kazalara neden olan trafik ihlallerini belirledi. Polis; hafriyat kamyonları, emniyet kemeri kullanımı, hız ve tehlikeli şerit değiştirme gibi konularda denetimlerini arttırdı. Böylece trafikte ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaltıldı. 2017 yılında 177 olan ölümcül kaza sayısı 123'e geriledi.

Kaynak: TRT Haber