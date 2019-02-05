Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsur, Şenyayla bölgesinde 3 Şubat günü "İstihbarata Dayalı Hava Hücum Destekli Nokta Operasyonu" yaptı.

Temas araması sonucu, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılan 6 odalı sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sığınak içerisinde 10 büyük tüp (9’u dolu), 1 boş küçük tüp, 1 dört gözlü ocak, 200 metre çamaşır ipi, 100 metrekare sera naylonu, 60 metrekare naylon branda, 18 büyük pil, örgütsel dokümanlar, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Gücümüzün kaynağı vatan ve millet aşkıyla, zorlu kış koşullarına aldırmadan terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: İHA