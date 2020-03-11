Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs insan psikolojisini de büyük ölçüde etkiliyor. Korku ve endişenin hakim olduğu tüm dünyada vatandaşlar virüsle mücadeleyle ilgili çeşitli yollar izliyor.

Uzmanlar konuyla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Korona en çok kaygılı, evhamlı, kuruntulu insanları etkiliyor ve bu insanlar da virüsü değil ama paniği yayıcı oluyor. Sonuçta insanlar eve kapanıyor, günlük yaşamları hatta uykuları, iştahları, yeme düzenleri, neşeleri alt üst oluyor" dedi.

[Virüsten korunmak için insanlar dezenfekte malzemeleri kullanıyor - Fotoğraf: AA]

Influenza'dan daha öldürücü değil

Koronavirüsün insan psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Biliyoruz ki bu virüs öteden beri yaşadığımız gribin etkeni olan influenza virüsünden daha kötü özellikler taşımıyor, daha öldürücü değil, daha hızlı yayılmıyor. 'Koronavirüs nedeniyle Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti' haberinde olduğu gibi ölenlerin tek tek manşet yapılması dehşetin boyutunu artırıyor. Ancak günlük hayatımız, yaşam biçimimiz, baştan sona etkilendi, ülke ekonomileri altüst oldu. İnsanlar normal harcamalarını, plan ve programlarını bile ölüm endişesi nedeniyle erteliyor veya iptal ediyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Korku sarmalına kapılmamak gerekir"

Aşkın, koronavirüsün korkusunun, psikolojisi zayıf insanları daha çok etkilediğini dile getirerek, "Korona en çok kaygılı, evhamlı, kuruntulu insanları etkiliyor ve o insanlar da virüsü değil ama paniği yayıcı oluyor. Sonuçta insanlar eve kapanıyor, günlük yaşamları hatta uykuları, iştahları, yeme düzenleri, neşeleri alt üst oluyor. Normalde soğukkanlı insanlar bile gereğinden fazla tedirgin oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir korku sarmalı başlıyor. Bu korku sarmalına kapılmamak gerekir. Tedbirli, temizliğe özen göstererek yaşamak hem virüsten hem de korkusundan koruyacaktır" şeklinde konuştu.