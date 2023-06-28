Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.06.2023 00:41

Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na serinlemek amacıyla giren iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi

Fatih Er ile Hulusi Taha Pınar, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokağı'ndan geçen akarsuya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Pınar, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı, Er ise kayboldu.

Yardım çağrısının ardından olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık görevlilerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi.

"Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Pınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Hulusi Taha Pınar'ı sudan çıkaran Enes Hasan Şen, gazetecilere, Porsuk Çayı kenarında otururken yüzen iki kişiyi gördüklerini söyledi.

Çırpınmaya başladıklarını fark edince giysilerini çıkarıp suya atladığını belirten Şen, "Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Birini çıkardım ama diğeri kaldı. Suda kaybolduğu için hiç göremedim" dedi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
00:45
Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak
00:43
Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
00:15
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
00:12
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
00:06
Virajı alamayan araç yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ