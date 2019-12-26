Terör pususundan kurtuluyorlar, binadaki şüpheliyi etkisiz hale getiriyorlar, her şartta etkili silah kullanıyorlar.

İzmir'de emniyet ekipleri, başta terör olmak üzere acil müdahale gerektiren olaylara özel olarak hazırlanıyor. Uzman eğitmenler, polislere zor şartlarda nasıl hareket edeceklerini uygulamalı olarak öğretiyor.

Uzman eğitmen Serhat Varol, "Adından da anlaşılacağı gibi acil olarak karşılık verebilme eğitimi. Eğitimde polis arkadaşlarımızın sahada yaşadığı zorlukların eğitimlerini gösteriyoruz burada. Bunlara nasıl acil olarak nasıl karşılık verebiliriz, nasıl püskürtebiliriz karşı tarafı bunların eğitimini veriyoruz" dedi.

Eğitimler gerçeğe yakın birebir aynı senaryolarla yapılıyor, kulakların sese alışması için de kurusıkı tabancalar kullanılıyor.

Acil müdahale eğitimi yaklaşık 3 hafta sürüyor

Tüm emniyet personelinin aldığı acil müdahale eğitimi yaklaşık 3 hafta sürüyor.

Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal, eğitimlerin Türkiye genelinde 72 ilde yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Acil müdahale eğitimi terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak amacıyla yapılan bir eğitim. İlimizde de 2 yıldır devam eden bir eğitim."

Yaşanmış olayların senaryo edildiği eğitimler oldukça zorlu geçiyor. Eğitimlerde el yapımı patlayıcı madde ve tuzaklama yöntemlerine karşı hareket tarzı da uygulamalı olarak gösteriliyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Altan Ayhan

Kurgu: Kaan Kale