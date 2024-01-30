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Türkiye
AA 30.01.2024 16:05

Polisler, karla mücadele eden vatandaşlara yardım eli uzattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, yoğun kar yağışının ardından evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

Polisler, karla mücadele eden vatandaşlara yardım eli uzattı
[Fotograf: DHA]

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ev ziyaretleri sırasında Esenyurt Mahallesi'nde Saliha Güler'e konuk oldu.

Güler'in evinin önünde biriken karı temizleyen ve çatıda oluşan buz sarkıtlarını kıran polisler, ailenin çay ikramını da geri çevirmedi.

Polisler, karla mücadele eden vatandaşlara yardım eli uzattı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Fadime Aslan, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştıkları Güler'e yardımcı olduklarını söyledi.

Evin çevresindeki karı temizlediklerini, çatıdaki buz sarkıtlarını kırdıklarını belirten Aslan, "Ablamıza yardım ettik, hayır duasını aldık. Çayımızı da içip işimize devam edeceğiz." dedi.

Polisler, karla mücadele eden vatandaşlara yardım eli uzattı

Ekiplere teşekkür eden Güler de "Polisler evin önündeki karı temizlediler. Benim için de güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.

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