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Türkiye
AA 30.01.2024 15:05

Cezaevindeki eşine kargoyla uyuşturucu gönderen kadına 18,5 yıl hapis

Konya'da, cezaevindeki hükümlü eşine kargo paketiyle uyuşturucu gönderdiği gerekçesiyle yargılanan kadın, 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevindeki eşine kargoyla uyuşturucu gönderen kadına 18,5 yıl hapis

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ö.K. ile avukatı katıldı.

Söz verilen Ö.K, cezaevindeki eşinin kendisinden yazlık kıyafet istemesi üzerine evde bulunan kıyafetlerini hazırlayıp kargoyla cezaevine gönderdiğini anlattı.

"Benim hatam, kıyafetlerin ceplerini kontrol etmemek oldu"

Suçsuz olduğunu savunan Ö.K, "Benim hatam, kıyafetlerin ceplerini kontrol etmemek oldu. O dönem ev sahibim evden çıkmamı istediği için psikolojik olarak çok iyi değildim. Bu nedenle kıyafetleri kontrol etmeden gönderdim. Gönderdiğim kıyafetler dolapta temiz ve katlı vaziyetteydi. Eşimin uyuşturucu kullanmasını da istemiyordum ve bu bağımlılıktan kurtulabilmesi için çok uğraştım ama eşim bana iyi bir eş olamadı." ifadesini kullandı.

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme heyeti Ö.K'ye 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Konya'da cezaevindeki S.K'ye eşinden gelen kargo paketindeki kıyafetlerin içinde iki parça halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, kargoyu gönderen Ö.K. hakkında dava açılmıştı.

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