Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde, 25 Kasım 2018'de otomobille çarptığı polis memurları İmdat Berçin'in şehadetine, Ferhat Çarlı'nın yaralanmasına yol açan sürücü Emre K. hakkında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılık iddianamesinde, "şüphelinin eylemiyle olası kasıtla polis memuru İmdat Berçin'i öldürdüğü, TCK 6. maddesi kapsamında silah sayılan otomobil ile olası kasıtla polis memuru Ferhat Canlı'yı yaraladığı" ifade edildi.

Uygulamadan kaçmak istedi

Şehit Berçin ile yaralanan Canlı'nın, 25 Kasım saat 23.00'de narkotik polis memurlarınca şüpheli bir araç bildirimi üzerine Ordu-Giresun kara yolunda uygulama noktası oluşturdukları ve trafiği yavaşlatmaya başlattıkları belirtilen iddianamede, her iki polisin de üzerlerinde fosforlu yelek ve el feneri bulunduğuna işaret edildi.

Zanlının, uygulama sırasında alkollü olması nedeniyle uygulamadan kaçmak istediği ve bu sırada da süratli şekilde polis memurlarına çarptığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin olay sonrasında alınan alkol raporunda 3,04 promil alkollü olduğu, eylemi direksiyonunu kırarak uygulamadan kaçmak amacıyla gerçekleştirdiği, eylem sırasında neticeyi öngörerek fiilini devam ettirdiği ifadesine yer verildi.

Savcılık iddianamesinde, 5 Aralık 2018 tarihli bilirkişi ve 18 Ocak 2019 tarihli Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı raporlarında şüphelinin tamamen ve asli kusurlu olduğu sonuçlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Otomobil silah sayıldı

İddianamede, şehit ile yaralanan polisin kusuru bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilgi sahiplerinin alınan beyanlarında olayın oluş biçimini doğruladıkları, müşteki Ferhat ve müteveffanın eşi Fatma'nın şüpheliden şikayetçi oldukları, şüphelinin eylemiyle olası kasıtla polis memuru polis memuru İmdat Berçin'i öldürdüğü, TCK'nın 6. maddesi kapsamında silah sayılan otomobil ile olası kasıtla polis memuru Ferhat Canlı'yı yaraladığı, aracı kullanırken alkollü olduğu, eylemini tevilli olarak ikrar ettiği anlaşılmıştır."

Sanığın yargılanmasına 17 Mayıs Cuma günü başlanacak.

Kaynak: AA