Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinliklerinin koordinasyonu için kurum ve kuruluşlar ile iş birliği protokolleri imzalanıyor.

Yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ile çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması planlanıyor.

İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde yapılan protokol imza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurahman Kaan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya ile "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.

Fikir ve bilim insanlarını yeni nesillere tanıtıyorlar

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'ın kıymetli hatırasına konuşmasına saygıyla başlamak istediğini belirtti.

"Bu toprakların yetiştirdiği fikir ve bilim insanlarımızı, bilginlerimizi yeni nesillere tanıtabildiğimiz takdirde, bu mirasa hakkıyla sahip çıktık diyebiliyoruz. Bunu bir görev ve sorumluluk olarak üzerimizde taşımak zorundayız."

Kaan, Fuat Sezgin'in, İslam bilim tarihine ve akademi dünyasına yaptığı katkıları ile ülke sınırlarını aşarak tüm dünyada kabul görmüş olduğu anlattı.

Ayrıca Kaan, imzalayacakları protokolle ilk adımı atacakları bu iş birliği çerçevesinde, MÜSİAD olarak bu sorumluluğun bir kısmını diğer paydaşlarla üstlendiklerini söyledi.

''Bütün adımlarımızı bu sorumluluğumuzun bilinciyle atıyoruz. Bizler, Türkiye'de 87, yurt dışında 94 ülkede 224 irtibat noktasıyla faaliyet gösteren ve dünyanın hemen hemen her noktasında insanlara temas eden bir yapıyız. Bu gücümüzü bu kez, İslam bilim tarihi ve akademi dünyamıza büyük emekler veren değerli hocamızın bizlere bıraktığı eserleri tanıtabilmek amacıyla değerlendireceğiz."

301 kuruluşla protokol imzalandı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan da, bugün 7 üniversite ile arasında MÜSİAD'ın bulunduğu 3 STK arasında iş birliği protokolü imzalanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda şu ana kadar 301 kuruluşla protokol imzaladık. Bu kuruluşlarımızın yapacakları etkinlikler 750'yi geçti şu an. Sadece ülke içinde değil 300 milyon gönül coğrafyamızda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz."

Aslan, bu kapsamda en önemli etkinliklerden birinin 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek "1. Uluslararası Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" olacağını söyledi. Ayrıca, buraya dünyanın dört bir yanından İslam bilim tarihi uzmanlarının katılacağını anlattı.

Kaynak: AA