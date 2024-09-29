Polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüpheli 18 suçtan aranıyordu

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için bu akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.