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Türkiye
DHA 29.09.2024 05:58

3 yıl arayla kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik, otomobilin çapması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Neşe Çevik'in kardeşi 16 yaşındaki Cengiz Çevik'in de 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 yıl arayla kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Dün akşam saatlerinde, bir alışveriş merkezinden çıkan 21 yaşındaki Neşe Çevik, yolun Denizli-Aydın Karayolu'ndan karşısına geçmeye çalışırken İbrahim D. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çevik, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neşe Çevik, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü İbrahim D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abla kardeş aynı kaderi paylaştı

Hayatını kaybeden Neşe Çevik'in kardeşi Cengiz Çevik'in de, 3 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cengiz Çevik'in Buldan ilçesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde tütün tarlasında çalıştıktan sonra, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Denizli Trafik Kazası
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