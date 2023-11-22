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Türkiye
TRT Haber 22.11.2023 15:24

Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Polat ailesinin mali müşavirlerinden Zümrüt Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

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Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu

Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar. Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı."

"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"

Mali müşavir Zümrüt Yerebakan, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti.

"Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler."

Geçen günlerde tutuklu avukat Ahmet Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Haber: Hilal Yıldırım

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