PMYO giriş sınavı için ön başvuru süresi uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğinin duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile bankalarda başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşandığı ve başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olduğu vurgulanarak, bu nedenlerden dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos saat 23.00'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alınacak

PMYO'lara 250'si kadın olmak üzere, 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Alımlara ilişkin ön başvurular Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.

Aranacak şartlar

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."

PMYO öğrencilerinin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarı gösterenler polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınav takvimi ve diğer şartlara ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA