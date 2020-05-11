Haber Giriş: Kaynak: AA
Planktonlar Marmara Denizi'ni turuncuya boyadı
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde planktonun çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına neden oldu.
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı ifade edildi.
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