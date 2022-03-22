Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 34 EVZ 647 plakalı kamyonetin plakasının kalemle boyanarak 34 EVZ 847 yapıldığını fark eden ekipler, aracı durdurdu.

Sürücünün ehliyetin de sahte olduğunu belirleyen ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen sürücü ile yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kasada bulunan toz malzemenin ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Yunus timleri de şahıslar ve araç üzerinde inceleme yaptı. Toz malzemeye, detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Araçta bulunan 3 kişinin kimliklerini inceleyen ekipler, 2'sinin sahte kimlik taşıdığını belirledi.