Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen 27. dönem jandarma uzman erbaş yemin töreninde yaptığı konuşmada, jandarmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı savunucusu ve her an göreve hazır kanun ordusu olduğunu söyledi.

Yemin eden gençlere seslenen Çetin, "Hizmet inancı doğrultusunda en kutsal varlığınız olan canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphem yoktur." diye konuştu.

“Vatan toprağının her bir karışı bizim namusumuzdur”

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Jandarma Teşkilatımız kendisine tevdi edilen görevleri yüce milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktifleri ve himayeleri, Sayın Bakanımızın sevk ve idaresinde talimatlarıyla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz, kış, soğuk, sıcak demeden mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Vatan toprağının her bir karışı bizim namusumuzdur. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacak."

“PKK terör örgütüne katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir”

Teröristlere karşı mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden Çetin, "Dağdaki PKK teröristi başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da Kato'da, Faraşin'de, Bestler Dereler'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ama ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir." ifadesini kullandı.

PKK'nın çözülmeye başladığının altını çizen Çetin, "Jandarma Teşkilatı binlerce şehit vererek bu mücadeleye devam ediyor ancak PKK terör örgütünün her yerde inlerine girilmiştir. PKK terör örgütünde korku ve panik başlamış, kaçışlar, firarlar, artmıştır. PKK terör örgütüne katılımlar son 30 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Artık bu terör örgütüne katılımlar durmuş ve terör örgütü çözülmeye başlamıştır. İşte bu zaferi, bu başarıyı sağlayan bu kahraman gençlerimizdir. Bu kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.

"2024 yılına kadar jandarma teşkilatı tamamen profesyonel olacaktır"

Çetin, jandarmanın profesyonelleşme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2013 yılı itibarıyla yüzde 32 olan profesyonel personel sayısı bugün yüzde 68'e yükselmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlanan jandarma Teşkilatı süratle kendini geliştirmeye, güçlendirmeye devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 25 bin civarında uzman personel gücümüze güç katmaktadır.

2024 yılına kadar, önümüzdeki 3-4 yılda Jandarma Teşkilatı tamamen profesyonel olacaktır. Milletimize, vatandaşımıza daha çağdaş ve modern kolluk taktik ve teknikeriyle hizmet verme yarışında caydırıcı, saygın, güvenilir ve etkin şekilde modern silah araç gereç ve malzemelerle görev yapma azim ve iradesindeyiz."

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma da bin 61 uzman erbaşın 20 haftalık eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da alkış aldı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.

Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş katıldı.

Kaynak: AA