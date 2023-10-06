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Türkiye
DHA 06.10.2023 16:21

PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'dan kandırdığı kişileri Kuzey Irak'taki PKK terör örgütü kampına götürdüğünü tespit ettiği M.B.’yi Diyarbakır'da şafak operasyonu ile yakaladı.

PKK'ya eleman götüren şüpheliye şafak operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaeli ve İstanbul'da kandırdığı kişileri Kuzey Irak'ta bulunan PKK terör örgütü kamplarına götürdüğünü tespit ettiği M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PKK/YPG terör örgütü üyesi olan, Kuzey Irak'ta terör örgütünün kamplarında eğitim gören ve Türkiye'de de örgüt adına eylemlere bulunduğu tespit edilen M.B.’nin Diyarbakır’da saklandığı hücre evine jandarma ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi.

Örgütün şehir yapılanmasında da faaliyet gösterdiği öğrenilen M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B. operasyonun ardından işlemleri için Kocaeli’ye getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele
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