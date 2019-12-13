Türkiye
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi13 Aralık 2019 Cuma 16:32 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 17:09
Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.
[Fotoğraf: Siirt Jandarma Komutanlığı]
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.
Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: AA
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