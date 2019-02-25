Hudut birliği askerleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Saçlımüsellim köyünde devriye görevi yürütüyordu. Birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheli bu sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan'a kaçırılacaklardı

Jandarma'nın yaptığı incelemede, zanlılardan K.F.'nin FETÖ şüphelisi, O.K.'nin de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların üzerlerindeki belgelere de el konuldu.

İki şüphelinin göçmen kaçakçısı tarafından Gaziantep'den Yunanistan'a kaçırılmak üzere Edirne'ye getirildikleri belirtildi.

Kaynak: TRT Haber