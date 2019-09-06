PKK şüphelilerinin evinden FETÖ elebaşının kitabı çıktı06 Eylül 2019 Cuma 19:43 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 20:10
Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan çeşitli silah ve malzemelerin yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitabı ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, 8 video kaset, 4 adet DVD ve birer adat CD, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitap ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasında "Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile bunlara yardım ve yataklık yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlara artan kararlılıkla, aralıksız devam edilmektedir." denildi.
Kaynak: AA