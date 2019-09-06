Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği fişeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, 8 video kaset, 4 adet DVD ve birer adat CD, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış kitap ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasında "Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile bunlara yardım ve yataklık yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlara artan kararlılıkla, aralıksız devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA