FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıran 3 şüpheli sınırda yakalandı06 Eylül 2019 Cuma 19:12 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 19:14
Edirne'de askeri yasak bölgede askerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, FETÖ şüphelilerini yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 organizatör yakalandı.
Hudut askerleri İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede panelvan tipi aracı durdurdu.
Aralarında çocuklarında olduğu şüphelilerin indirildiği sırada organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli araçla kaçmaya başladı.
Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, şüphelilerin kaçtığı araç, ilçenin çıkışında stabilize yolda su kanallarının yanında terk edilmiş halde bulundu.
Şüpheliler Dikmen G, İlkan G. ve Şener T. bir otomobil içerisinde Esetçe beldesinde jandarma tarafından yakalandı. Ekipler 6'sı FETÖ şüphelisi olmak üzere 9 zanlıyı gözaltına aldı.
FETÖ şüphelilerinin yanındaki çocukların ise teslim edilmek üzere yakınlarıyla irtibat kurulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA