Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2023 12:49

Pitbullu köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı

Avcılar'da, Pitbull cinsi köpeğini sahipsiz köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi.

Pitbullu köpeklerin üzerine salan kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde bir kişinin Pitbull cinsi köpeğini başka köpeklere saldırttığı ve kendisini uyaran esnafı bıçakla tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri A.Y.'yi kullandığı bıçakla yakaladı, köpekle ilgili işlem yapılması için belediye görevlilerine haber verdi.

Şüpheli A.Y.'ye 33 bin 399 lira idari para cezasının yanı sıra "silah kanuna muhalefet" ve "tehdit" suçlarından idari işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Pitbull İstanbul
Sıradaki Haber
El freni çekilmeyen panelvanı böyle durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Hamas: Gazze'deki sivil kayıplardan BMGK'deki ilgili tasarıyı reddeden ülkeleri sorumlu tutuyoruz
14:05
Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kurulacak
14:02
İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri vurmaya devam ediyor
14:00
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
13:55
Bakan Kacır: Verimlilik alanında 2 binden fazla projeye destek sağladık
14:09
Ara Güler'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti
Tescilli "Tillo heriresi" geleneksel yöntemlerle yapılıyor
Tescilli "Tillo heriresi" geleneksel yöntemlerle yapılıyor
FOTO FOKUS
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ