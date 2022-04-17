Ümraniye'de bir basketbol sahasında yaşanan olayda, çocuklar oyun oynadığı sırada bir kişi, pitbull cinsi köpekle basketbol sahasına girdi. Pitbullu gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı.

Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, 'Şahin abi ne olur getirme' şeklinde bağırdıkları görüldü.

Köpeğin tasması bir anda koptu

Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu pitbullun tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen pitbullu gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhangi bir ısırma olmadı" dedi.