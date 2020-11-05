Haber Giriş: Kaynak: AA
Pitbull besleyen 2 kişiye 28 bin 689 lira para cezası
Adana'da, kent merkezinde 3 adrese düzenlenen baskında, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besledikleri belirlenen 2 kişiye 28 bin 689 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte pitbull besleyenlere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese baskın yapan ekipler, yasak ırkı beslediği gerekçesiyle M.S.K. ve S.İ'ye 28 bin 689 lira ceza yazdı.
Adreslerde bulunan 6'sı yavru 9 pitbull, hayvan barınağına teslim edildi.
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