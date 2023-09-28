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Türkiye
AA 28.09.2023 10:55

Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda piknik tüpü içine gizlenmiş muhtelif marka 131 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek takibe alındı.

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Arama hangarında alınan tırın dorsesinin direk boşluklarında, yemek dolabının alt boşluğunda, piknik tüpünün içine gizlenmiş, yeni ve çok sayıda muhtelif marka cep telefonu olduğu belirlendi.

Operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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