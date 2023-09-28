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Türkiye
İHA 28.09.2023 09:56

Evin duvarına çarparak durabilen minibüsten 19 göçmen çıktı

Edirne'de, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpan minibüsten 19 düzensiz göçmen çıktı.

Evin duvarına çarparak durabilen minibüsten 19 göçmen çıktı

Barutluk Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi. O esnada ezilmekten son anda kurtulan sokak sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığını belirlediği minibüste 19 göçmen yakaladı.

Kaza nedeniyle yaralı olan göçmenlerden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 18 göçmen, işlemlerinin yapılması için önce Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne ardından da Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor

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