Türkiye
Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı27 Eylül 2019 Cuma 20:33 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 20:35
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.
Orhangazi Mahallesi Gizem Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.
Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.
Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul depremi