Pendik D-100 Karayolu'nda alev alan minibüs küle döndü

Yangın, saat 00.15 sıralarında Pendik, D-100 Karayolu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen M.Ş.'nin kullandığı minibüsün motor kısmı aniden alev aldı.

Minibüsün ön tarafındaki yangını fark eden M.Ş., minibüsü yolun sağ şeridine çekerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada alevler minibüsün tamamını sardı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürürken, polis ekipleri ise D-100 Karayolu'nda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra yanan minibüs olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. ​​​​Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Minibüsün kaldırılması ile birlikte polis ekipleri, yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.